شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ مصطفى شوبير أمام زد وإنبى ومودرن سبورت بعد إراحة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

يعود مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى للظهور فى عرين المارد الأحمر خلال المباريات المقبلة بالدوري أمام زد إف سى ثم إنبى ثم مودرن سبورت.

ويأتى قرار الاستعانة بجهود مصطفى شوبير بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بإراحة لاعبى المارد الأحمر الأساسيين، وعلى رأسهم محمد الشناوى بعد حسم لقب الدوري.

يواجه الأهلى نظيره زد إف سى في التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.



