شكرا لقرائتكم خبر عن مهند شعبان يتأهل إلى نهائي الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تأهل مهند شعبان إلى نهائى الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024 بعد احتلاله المركز التاسع في التصفية الثانية لنصف النهائي برصيد 1497 نقطة.



الخماسى الحديث

ترتيب الخماسى الحديث الخماسى الحديث

وكان أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، قد نجح فى التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس فى منافسات الخماسي الحديث، بعد احتلال المركز الأول فى المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح.

من جانب آخر، فقدت آية شحاتة فرصة لعب منافسات الترضية في أوليمبياد باريس 2024 بعد خروج سارة شعاري بطلة بلجيكا من نصف النهائي وزن 67 كجم في منافسات التايكوندو.

وخسرت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو من البلجيكية سارة شعاري، المصنفة الأولى عالميا، فى ربع نهائي منافسات التايكوندو لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.