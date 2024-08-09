شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف تشكيل فريقى المصرى والبنك الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى التشكيل الأساسى للفريق، استعدادًا لخوض مواجهة البنك الاهلى بعد قليل على استاد برج العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد دبش، سمير فكرى

خط الوسط: حسين فيصل، حسن على، محمود حمادة، ميدو جابر

الهجوم: أمادوباه، محمد الشامى

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، محمد عبد الغنى، أمير مدحت

خط الوسط: عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، أحمد مدبولى.

الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور.