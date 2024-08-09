شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت مسيرة محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية من المنافسة على ميدالية في منافسات أوليمبياد باريس 2024، إلى التهديد بالشطب النهائي محليا ودوليا والاستبعاد النهائي من ممارسة اللعبة.

ويعد محمد إبراهيم كيشو من اللاعبين الذين كانت تعول عليهم البعثة المصرية في تحقيق ميدالية أولمبية في المنافسات، إلا أن اللاعب خرج مبكرا من البطولة.

أزمة كيشو

اتحاد المصارعة يرد اتحاد المصارعة يرد وكشف محمد محمود، رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة، كيفية تحايل اللاعب محمد إبراهيم كيشو للخروج من القرية الأولمبية في باريس وقال رئيس اتحاد المصارعة، إن كيشو غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه. إحالة كيشو للتحقيقوقرر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر. إحالة كيشو للتحقيقوقرر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

وكلف المهندس ياسر إدريس رئيس الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية والمهندس عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وطالب المهندس ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات.

وفي حال ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودوليا.