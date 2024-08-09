شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استعارة موتيابا وكواليس فسخ التعاقد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل والتناقض حول تعاقد الأوغندى جمال موتيابا مع الزمالك، والذى استقر مسئولو القلعة البيضاء على فسخ التعاقد معه بالتراضى ورحيله فى الفترة الحالية، لعدم الحاجة لخدماته.

مصدر مسئول بالقلعة البيضاء كشف فى تصريحاته لـ"الخليج 365" حقيقة العقد المبرم بين اللاعب الأوغندى والإدارة فى يناير الماضى، وهل كان العقد شراء نهائيا أم استعارة.

وقال المصدر إن الزمالك وقع عقد شراء جمال موتيابا لمدة 4 سنوات ونصف، مع إحدى شركات التسويق، وتم وضع بند فى عقد اللاعب بأن الزمالك يحق له فسخ التعاقد بعد أول 6 أشهر دون توقيع أى مسئولية على النادى، أول سداد 200 ألف دولار بعد أول 6 أشهر لتفعيل عقد الشراء النهائى.

وأردف المصدر تصريحاته، إنه كان من المفترض أن يحصل موتيابا على راتب فى الـ6 أشهر بقيمة مليون و600 ألف جنيه مصرى، وبعد أن استقر الزمالك على عدم تفعيل العقد وشراء اللاعب بشكل نهائى، تم التفاوض حول الراتب ليتنازل موتيابا عن نصفه للزمالك ويرحل.