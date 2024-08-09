آخرهم كيشو.. 4 نجوم مصريين اتهموا بالتحرش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اتهمت السلطات الفرنسية لاعب منتخب مصر للمصارعة، محمد إبراهيم كيشو، بالتحرش بفتاة وهو في حالة سكر أمس الخميس.

ولم يكن كيشو هو الرياضي المصري الوحيد الذي اتهم بالتحرش، سبقه عدد من نجوم الرياضة المصرية.

عبد الرحمن مجدي في طوكيو 2020

تفاجأ المصريين بأن لاعب منتخب مصر الأولمبي، عبد الرحمن مجدي، متهم بالتحرش بفتاة يبانية في فندق الإقامة.

وبدأت القصة الاتهام عندما توجهت الفتاة إلى الغرفة التي يقيم فيها اللاعب لتنظيفها، لتخرج بعدها وتقدم شكوى لإدارة الفندق بأنها تعرضت لمحاولة تحرش من اللاعب.

ولاحقا قال عبد الرحمن مجدي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خرجت من قصة اتهامي بالتحرش في أوليمبياد طوكيو مع منتخب مصر بلا عقوبات ولا أي حاجة عشان لو فيه حاجة اساس مكنتش هترجع من اليابان لمصر".

عمرو وردة

في عام 2021، زعمت فتاة تدعى "فيدرا" تعرضها للتحرش من قبل عمرو وردة عبر رسائل تطبيق "سناب شات"، وقامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة مع نجم منتخب مصر الأسبق، عبر حسابها على منصة "إنستجرام" زاعمة إنها من عمرو وردة.

وذكرت الفتاة حينها عبر حسابها على "إنستجرام" أن وردة طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، مضيفة أن اللاعب حاول التحرش بها ولكنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها ليتحدث معها.

زوجة صلاح محسن تسرب محادثات جريئة

شهدت بداية عام 2024، تسريب زوجة صلاح محسن الكثير من المحادثات المنسوبة له وهو يلاحق فتيات عبر برنامج "سناب شات"، ليرفع اللاعب دعوى تشهير ضد زوجته.

ووجه محامي صلاح محسن خلال لقاء تلفزيوني اتهامات لزوجتة بسبب ارتكابها أربع جرائم وهي الاستيلاء على الحساب الشخصي للاعب وأخذ بعض الصور من الرسائل ونشرها، والتشهير به.

وبعدها أعلن صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" طلاقه من زوجته.

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