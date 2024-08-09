إسبانيا تكتسح فرنسا وتحصد ذهبية أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بنتيجة 5-3.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3، ليسجل المنتخب الإسباني هدف في الشوط الإضافي الأول، وآخر في الشوط الإضافي الثاني.

وحرص "الخليج 365" على تغطية نهائي أولمبياد باريس 2024 لحظة بلحظة، كالتالي:

ودخل المنتخب الفرنسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ريستس.

خط الدفاع: سيلديلا - بادي - لوكيبا - تروفيرت.

خط الوسط: كوني - شوتارد - ميلوت.

خط الهجوم: أوليز - ماتيتا - لاكازيت.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: تيناس.

خط الدفاع: بوبيل - جارسيا - كوبارسي - ميراندا.

خط الوسط: باريوس - بايينا - لوبيز.

خط الهجوم: أوروز - رويز - جوميز.

ملخص الشوط الأول من مباراة فرنسا وإسبانيا

خطأ على منتخب فرنسا في الدقيقة 5

تسلل على لاعب إسبانيا في الدقيقة 10

سجل ميلوت هدف تقدم فرنسا على إسبانيا في الدقيقة 11

فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل في الدقيقة 18

ركلة ركنية لأوليز لاعب فرنسا في الدقيقة 22

فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 25

أليكس بينا يسجل الهدق الثالث لإسبانيا في الدقيقة 28

خطأ على لاكازيت في الدقيقة 31

بطاقة صفراء لكوني لاعب منتخب فرنسا في الدقيقة 36

نهاية شوط المباراة الأول

ملخص الشوط الثاني من مباراة فرنسا وإسبانيا

هدف ضائع من منتخب إسبانيا في الدقيقة 48

خروج لاكازيت ودخول أرنود

خروج شوتارد ودخول أكليوش في الدقيقة 52

فرصة ضائعة من منتخب فرنسا في الدقيقة 57

فرصة ضائعة من منتخب إسبانيا في الدقيقة 60

حارس مرمى إسبانيا يتصدى لتسديدة أوليز في الدقيقة 65

ماغني أكليوش يسجل هدف تقليص الفارق لفرنسا بالدقيقة 79

حكم المباراة يحسب ركلة جزاء لفرنسا في الدقيقة 90+1

منتخب فرنسا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+2

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، والذهاب للأشواط الإضافية

ملخص الشوط الإضافي الأول من مباراة فرنسا وإسبانيا

فرصة ضائعة من ماتيتا في الدقيقة 91

خطأ على منتخب إسبانيا في الدقيقة 93

تسلل على فرنسا في الدقيقة 95

إسبانيا تسجل الهدف الرابع في الدقيقة 100

ملخص الشوط الإضافي الثاني من مباراة فرنسا وإسبانيا

فرصة ضائعة من منتخب إسبانيا في الدقيقة 106

هدف ضائع من فرنسا في الدقيقة 110

ركلة ركنية لمنتخب فرنسا في الدقيقة 116

منتخب إسبانيا يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 120+1

انتهاء المباراة بفوز إسبانيا وحصد الميدالية الذهبية