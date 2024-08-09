لتورط لاعب آخر... مصري يحصل على برونزية في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل الرباع المصري، طارق يحيى، على ميدالية برونزية أثناء تواجده في أولمبياد باريس 2024.

وفي دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، حصل الرباع المصري على المركز الرابع في وزن 85 كيلو جرام.

وكشف لجنة المنشطات تورط صاحب الميدالية الفضية، الروسي أبتي أوخدوف، في تعاطي المنشطات.

وعقب ثبوت تعاطي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 للمنشطات، ذهبت الفضية إلى الإيراني كيانوش رستمي، لتكون البرونزية من حق المصري طارق يحيى.

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