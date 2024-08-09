تعرف على البطولات المحلية والأفريقية للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حقق المدرب السويسري، مارسيل كولر، نجاحا كبيرا مع النادي الأهلي خلال عام واحد من توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وحصد العديد من الإنجازات المحلية والقارية والعالمية مع الأهلي منذ قدومه في موسم 2022/23.

إنجازات كولر مع النادي الأهلي

كأس مصر

حصل على كأس مصر في موسم 2021 - 2022، وفاز الأهلي في النهائي على بيراميدز بنتيجة 2-1.

حصد كأس مصر في موسم 2022 - 2023، وفاز الأهلي في النهائي على الزمالك بنتيجة 2-0.

كأس السوبر المصري

في عام 2023، فاز الأهلي على مودرن فيونتشر في النهائي بنتيجة 4-2.

في عام 2022، فاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 1-0.

في عام 2021، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0.

دوري أبطال أفريقيا

حقق السويسري مارسيل كولر بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على حسب نادي الرجاء المغربي .2022

حقق السويسري مارسيل كولر الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي بهدف دون مقابل 2023.

كأس العالم للأندية

كولر قاد الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية (مرتين)

وخرج السويسري من المركز الرابع فى بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022

حقق السويسري مارسيل كولر الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية 2023