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مهند شعبان يلحق بأحمد الجندي نهائي الخماسي الحديث بأولمبيد باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل اللاعب المصري، مهند شعبان، إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

واحتل مهند شعبان المركز التاسع في المجموعة الثانية لمنافسات الخماسي الحديث باحتلال المركز التاسع برصيد 1497 نقطة.

الجدير بالذكر أن أحمد الجندي تأهل إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث صباح اليوم الجمعة، باحتلاله المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 1516 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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