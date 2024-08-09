بعد رقمه التاريخي في أولمبياد باريس2024.. أبرز المعلومات عن أحمد الجندي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حقق الاعب المصري أحمد الجندي، في بطولة باريس للألعاب الرياضية، منافسة قوية من الكفاح الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم مصر عالياً أمام العالم لحصوله على الميدالية الفضية التي توج بها في الخماسي الحديث.

نعرض معلومات عن البطل الأولمبي أحمد الجندي:

ولد الاعب المصري أحمد الجندي في عام 2000، وبدأ مسيرته الرياضية لنادي الشمس، ودرس بالأكاديمية البحرية وبدأ في ممارسة الخماسي في سن صغير، ونشاْ وسط عائلة رياضية وتدرج فى البطولات حتى شارك في أولمبياد الشباب ثم حصل على لقب أفضل لاعب خماسي في العالم في الناشئين مرتين على التوالي.

كمل الجندي مسيرته الرياضية فى بطولات الجمهورية للناشئين منذ صغره ثم اتجه للألعاب الرياضية الأخرى الرماية بالسلاح.

حصد الجندي العديد من البطولات والانجازات المستمرة منها الفوز بالميدالية الذهبية وبطولة اخرى في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2015 ثم حصد بطولة أخرى عام 2018 على لقب بطل العالم للشباب مرتين عام 2018 ـ 2021.

ثم عاد الجندي إلى التأهل للنهائي في أولمبياد باريس 2024 ثم أصبح حلمه بعد خطوات قليلة، وهو الفوز في الأولمبياد وحصوله على الميدالية الذهبية.

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