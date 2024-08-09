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ما الخطوة الأخيرة لانتقال يحيى عطية الله إلى النادي الأهلي؟.. مصدر يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر أن الوصول إلى القاهرة خطوة نحو انضمام اللاعب المغربي إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن يحيى عطية الله خضع لكشف طبي داخل النادي الأهلي، عقب الوصول للقاهرة.

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله سينضم إلى النادي الأهلي قادما من فريق سوتشي الروسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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