7 قرارات نارية.. الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعًا مطولا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد خلال الاجتماع.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإنه تم الاتفاق على 7 قرارات نارية، جاءوا كالتالي:

- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم الجمعة

- الاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع

- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية المقبلة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني

- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق

- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق