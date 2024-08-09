شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى بعد حسم الدورى.. إراحة جميع اللاعبين عدا كهربا وغياب كولر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة زد المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسمياً أمس بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

ومنح الجهاز الفني للأهلي، جميع لاعبي الفريق الأساسيين والبدلاء راحة سلبية من التدريبات ابتداءً من اليوم حتى نهاية الموسم باستثناء محمود عبد المنعم كهربا الذي يُعد اللاعب الوحيد من "كبار" الأهلي الذي تواجد في مران اليوم.

وجاء قرار إراحة اللاعبين بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها الأهلي هذا الموسم نتيجة ضغط المباريات ليُقرر كولر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية وعدم المشاركة في المباريات المتبقية في بطولة الدوري أمام زد وأنبي ومودرن سبورت.

ولم يحضر مارسيل كولر مران اليوم بسبب جلسته مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي ومعه مساعديه الأجانب الذين غابوا عن المران، حيث ناقش كولر مع اللجنة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة ومترجم كولر خالد الجواد.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد مران الأهلي اليوم ومعه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

وقام الجهاز الفي بتصعيد عدد كبير من الناشئين وأثنين من الحراس الصاعدين في مران اليوم من أجل تعويض غياب اللاعبين الكبار سواء الأساسيين أو البدلاء.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على مجموعة الناشئين في مبارات الأهلي المتبقية ببطولة الدوري بعد حسم اللقب وإراحة باقي العناصر الأساسية والبديلة.