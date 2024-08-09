شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تكشف مراكز اللاعبين من الرابع للثامن فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال البعثة المصرية تواصل خوض منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي أوشكت على الانتهاء، إذ تختتم المنافسات 11 أغسطس الجاري.

وتقدم اللجنة الأولمبية المصرية، تقريرًا عن مراكز اللاعبين من الرابع إلى الثامن في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



مراكز اللاعبين فى دورى الألعاب الأولمبية

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، المركز الرابع رجال، إذ فقد الحصول على الميدالية البرونزية لصالح المنتخب المغربي الذي حقق الفوز ليتوج بها رسميًا، مساء الخميس.

وفي كرة اليد رجال، حقق المركز الخامس، بعدما خسر في الثوانِ الأخيرة أمام إسبانيا، كما سجل عمر عصر، المركز الخامس في فردي الرجال لتنس الطاولة.

وبالنسبة للمصارعة، فتواجد الثنائي عبد اللطيف أحمد محمد ومحمد علي السيد جبر، في وزن 130 كجم و97 كجم على الترتيب، المركز الخامس.

وتواجد فريق سلاح الشيش، الذي يضم محمد حمزة وعلاء أبو القاسم وعبد الرحمن الحسيني ومحمد عصام الدين، المركز الثامن، بينما فريق سلاح السيف الذي يضم زياد السيسي وأدهم معتز ومحمد عامر وياسين محمد، المركز الثامن أيضًا.

وفي الفردي لسلاح الشيش، حقق محمد حمزة المركز الخامس، بينما زياد السيسي تواجد في المركز الرابع، ومحمد عامر حقق المركز السادس، لكن فريق سيف المبارزة الذي يضم محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود محسن ومحمود السيد، حقق المركز الثامن.

وبالنسبة لفريق سلاح الشيش سيدات، الذي يضم يارا الشرقاوي وسارة عمرو وملك حمزة ونهى هاني، حقق المركز الثامن، بينما فريق سيف مبارزة السيدات، الذي يضم ناردين بطرس وشيرويت جابر وآية شريف ولولوه محمد، حققوا المركز الثامن أيضًا.