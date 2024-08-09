نعمة سعيد تنهى منافسات الخطف لرفع الأثقال برفع 97 كجم

أنهت نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال منافسات الخطف لرفع الأثقال برفع 97 كجم فى أوليمبياد باريس 2024، حيث استطاعت رفعها فى أول محاولة وفشلت فى باقى المحاولات.

جدير بالذكر أن نعمة سعيد تشارك في منافسات رفع الأثقال وهى مصابة، وتبقى لها منافسات النتر.

خضع كريم كحلة بطل رفع الاثقال لاختبار طبى لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها أثناء المشاركة في المنافسات بأولمبياد باريس 2024.

وتعرض كريم كحلة بطل رفع الأثقال للإصابة فى الكوع خلال محاولته الثانية فى رفع الأثقال بأولمبياد باريس، وخاض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، وتبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها غدا السبت.وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد إبراهيم كيشو ومحمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، وخسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام إسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، إلا أن الماتادور الإسبانى نجح في عمل الريمونتادا، والتقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل، وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، أسفر عن فوز الإسبان ببرونزية الأولمبياد.

وحقق منتخب اليد المركز الخامس في البطولة بعد فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.