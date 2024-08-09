شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. البنك الأهلى يتقدم على المصرى بهدف لـ"بامبو" فى الشوط الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف دون رد من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

وتمكن كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى بهدف التقدم في الدقيقة 23 عقب استغلال كرة عرضية ليسددها بشباك محمود جاد حارس مرمى فريق المصرى.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق المصرى، وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف، ولكن جميعها لم يكتب لها النجاح.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى.. محمود جاد.

خط الدفاع.. كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد دبش ، سمير فكرى.

خط الوسط.. حسين فيصل ، حسن على ، محمود حمادة ، ميدو جابر.

الهجوم.. أمادوباه ، محمد الشامى.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى.. أحمد صبحى.

خط الدفاع.. عاصم صلاح، محمد عبد الغنى، أمير مدحت.

خط الوسط.. عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، أحمد مدبولى.

الهجوم.. كريم بامبو، ياو أنور.