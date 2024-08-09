الامارات | إسبانيا تؤكد سيطرتها على كرة القدم الأوروبية في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت إسبانيا بذهبية مسابقة كرة القدم للرجال بفوزها على فرنسا المضيفة 5-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 3-3) في المباراة النهائية على ملعب "بارك دي برانس" في باريس التي تستضيف الألعاب الأولمبية.

وسجل فيرمين لوبيس (18 و25) وأليكس باينا (28) أهداف إسبانيا في الوقت الأصلي قبل أن يحسم البديل سيرخيو كاميو الفوز والذهبية في التمديد (100 و1+120)، فيما سجل إنزو ميو (11) وماغنيس أقليوش (79) وجان فيليب ماتيتا (3+90 من ركلة جزاء) أهداف فرنسا.

وكسبت إسبانيا معركة اللقب الثاني مع فرنسا المضيفة وأحرزت الذهبية للمرة الثانية في تاريخها، بعد أولى على أرضها عام 1992.

وأضافت إسبانيا، الوصيفة، اللقب الأولمبي إلى القاري الذي أحرزه المنتخب الأول في 14 يوليو بفوزه في النهائي على إنجلترا 2-1 على الملعب الأولمبي في برلين.

بعد 40 عاماً على إحرازهم اللقب الأول والوحيد بالفوز على البرازيل 2-0 عام 1984، تمكن نجم المنتخب السابق تييري هنري، الفائز مع "الديوك" كلاعب بمونديال 1998 على أرضهم وكأس أوروبا 2000، من قيادة صاحب الأرض إلى المباراة النهائية بعد تخطي مصر في نصف النهائي 3-1 بعد التمديد.

وعوّل هنري ولاعبوه على الجمهور الذي احتشد الجمعة في مدرجات "بارك دي برانس" لمؤازرتهم في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي كأس أوروبا 1984 حين أحرز "الديوك" لقبهم الكبير الأول بفوزهم على "لا روخا" في الملعب ذاته 2-0، قبل أن يتوجوا بعد أسابيع معدودة باللقب الأولمبي في لوس أنجليس.

لكن الإسبان كان له كلمة مغايرة الجمعة وساروا على خطى فرنسا بالذات حين أحرزت ثنائية كأس أوروبا والذهبية الأولمبية عام 1984.