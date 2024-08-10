شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستقر على إنهاء التعاقد مع الحاج بارى بالتراضى بين الطرفين والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو فريق مودرن سبورت على فسخ التعاقد مع الغيني الحاج بارى بالتراضى بين الطرفين؛ بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بقدرات اللاعب واستغلال مقعد بقائمة الفريق للاعب الأجنبى.

وشارك الغيني الحاج بارى مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم بمباراتين فقط، وتمكن من تسجيل هدف وحيد خلال الموسم.

ويلاقى مودرن سبورت نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الإثنين المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، قد اتفق على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، والتنسيق مع إدارة النادى على تجديد التعاقد لمدة موسمين.

وتولى طلعت يوسف تدريب مودرن سبورت في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، خلفاً لتامر مصطفى والذي رحل لسوء نتائج الفريق.

وتحت قيادة طلعت يوسف خاض مودرن سبورت 13 مباراة، بداية من مواجهة إنبي التي فاز خلالها بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق البترولي، وإجمالا نجح مودرن سبورت تحت قيادة المدرب المخضرم في تحقيق 7 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ويحتل مودرن سبورت تحت قيادة طلعت يوسف، المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة.