شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض إنبى لشراء زياد كمال بدلا من استعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو نادى الزمالك للدخول في مفاوضات مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل تعديل عقد استعارة زياد كمال، لاعب الوسط، وتحويله لعقد شراء نهائي.

ويرغب الزمالك في الحصول على خدمات زياد كمال بعقد شراء نهائي بدلاً من عقد استعارته لمدة موسمين ونصف، مقابل 30 مليون جنيه، حيث سيتفاوض الزمالك مع إنبي حول إمكانية زيادة المقابل المادى بنسبة قليلة عن عقد الاستعارة وتحويله لشراء نهائي.

الزمالك كان قد استعار زياد كمال من إنبى فى يناير الماضى لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه، حصل منها إنبي على 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الحالي، و10 ملايين جنيه في الموسم المقبل، و15 مليون جنيه الموسم بعد المقبل.

وتواجد زياد كمال مع المنتخب الأولمبي الذى شارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بباريس، وحصل المنتخب على المركز الرابع بعد الخسارة من نظيره المغربى بسداسية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.