شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عادل لاعب مودرن سبورت يدخل حسابات غزل المحلة بالانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

دخل هشام عادل لاعب فريق مودرن سبورت حسابات الجهاز الفني لفريق غزل المحلة للتعاقد معه ودعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتبقى موسمان بعقد هشام عادل مع فريق مودرن سبورت، ولكن رغبة اللاعب في الرحيل بسبب عدم المشاركة بشكل أساسى واعتماد الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف عليه.

وكان طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، قد اتفق على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، والتنسيق مع إدارة النادى على تجديد التعاقد لمدة موسمين.

تولى طلعت يوسف تدريب مودرن سبورت في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، خلفاً لتامر مصطفى والذي رحل لسوء نتائج الفريق.

وتحت قيادة طلعت يوسف خاض مودرن سبورت 13 مباراة، بداية من مواجهة إنبي التي فاز خلالها بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق البترولي، وإجمالا نجح مودرن سبورت تحت قيادة المدرب المخضرم في تحقيق 7 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلها، ويحتل مودرن سبورت تحت قيادة طلعت يوسف، المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة.

ويلاقى مودرن سبورت نظيره الاتحاد السكندرى ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" حيث تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الإثنين المقبل الموافق 12 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء.