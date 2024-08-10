شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: انضمام 16 لاعبا من ناشئى الزمالك للمنتخبات الوطنية يعكس نجاح القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته باختيار مجموعة كبيرة من اللاعبين بمختلف المراحل العمرية بفرق قطاع الناشئين، للانضمام للمنتخبات الوطنية.

وقال بدر حامد، إن منتخب مصر مواليد 2008، استدعى 4 لاعبين خلال المعسكر القادم، استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2005، بجانب ضم 12 لاعباً لمنتخب الناشئين مواليد 2009 بالمعسكر المفتوح المُقبل.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم، أن انضمام هذا العدد من اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المتوقع أن تنضم خلال الفترة القادمة، بجانب المجموعة التي تواجدت مع منتخبي 2005 و2007 خلال الفترة الماضية، هو شهادة نجاح لقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وأضاف بدر حامد، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، يهدف إلى خدمة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية، والفريق الأول بالنادي، وذلك من خلال إبراز عناصر مميزة هم المستقبل القادم.

وأشار بدر حامد إلى أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، يسير وفقاً لخطة واستراتيجية هدفها اعتلاء القلعة البيضاء، لمنصات التتويج وحصد الألقاب والبطولات، كما هو معتاد دائماً.