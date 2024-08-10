شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتأهل لدور الثمانية بكأس مصر عقب الفوز على البنك الأهلى 3 - 1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب.

أحرز أهداف اللقاء لفريق المصرى البورسعيدى ميدو جابر (هدفين) في الدقيقتين 84 والأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء من علامة الجزاء وصلاح محسن في الدقيقة 86، بينما سجل هدف البنك الاهلى الوحيد كريم بامبو في الدقيقة 23.

وشهدت أحداث اللقاء سيطرة من قبل لاعبى فريق المصرى على مجريات اللقاء كاملة وكان أحمد الغندور حكم اللقاء توجه إلى تقنية الفار أكثر من مره لمراجعة بعض الحالات التحكيمية قبل اتخاذ القرار.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى.. محمود جاد.

خط الدفاع.. كريم العراقى ، باهر المحمدى ، محمد دبش ، سمير فكرى.

خط الوسط.. حسين فيصل ، حسن على ، محمود حمادة ، ميدو جابر.

الهجوم.. أمادوباه ، محمد الشامى.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع ..عاصم صلاح، محمد عبد الغنى، أمير مدحت.

خط الوسط .. عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، أحمد مدبولى.

الهجوم ..كريم بامبو، ياو أنور.