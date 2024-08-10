شكرا لقرائتكم خبر عن أهم قرارات الأهلى بعد جلسة مارسيل كولر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

عقد رئيس النادى الأهلى اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، تم من خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفنى والاستعداد القوى للموسم الجديد.

خلال الاجتماع استمع رئيس النادى لوجهة نظر كولر فى كافة الأمور الفنية، وانتهى الاجتماع إلى رؤية متكاملة تحقق مصلحة الفريق وتحافظ على مسيرته الناجحة على المستويين المحلى والقارى.. وتم الاستقرار على الآتي:-



أهم قرارات الأهلى بعد جلسة كولر

- منح الجهاز الفنى إجازة ابتداءً من اليوم نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

- تكليف سامى قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق فى المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدورى.

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين فى المباريات المقبلة.

- الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذى وافق بالإجماع.

- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفنى للأهلى بوضع برنامج تأهيلى للحفاظ على مستواهم البدنى.

- البدء فى الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفنى، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدورى يوم 17 الجارى، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

- إرسال طلبات النادى المالية ردًّا على العرض الفرنسى الذى تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التى تليق بالأهلى وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.