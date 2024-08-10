شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد تنهى منافسات رفع الأثقال فى المركز التاسع بـ222 كجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال فى المركز التاسع برفع مجموع 222 كجم براقع 97 كجم فى الخطف و125 كجم فى الكلين ضمن منافسات أوليمبياد باريس 2024.

وتعرض كريم كحلة بطل رفع الأثقال للإصابة فى الكوع خلال محاولته الثانية فى رفع الأثقال بأولمبياد باريس، وخاض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، وتبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها غدا السبت.

وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد إبراهيم كيشو ومحمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، وخسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام إسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، إلا أن الماتادور الإسبانى نجح في عمل الريمونتادا، والتقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل، وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، أسفر عن فوز الإسبان ببرونزية الأولمبياد.

وحقق منتخب اليد المركز الخامس في البطولة بعد فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.