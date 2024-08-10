شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز مكافأة التتويج بالدورى لـ"ديانج وموديست وكريستو" والان مع تفاصيل الخبر

يجهز الجهاز الإداري بالنادى الأهلى قائمة بنسب مشاركة الثلاثى المالى أليو ديانج والفرنسى أنتونى موديست والتونسى محمد الضاوى كريستو، لاعبى الفريق فى بطولة الدوري، تمهيداً لتسليمهم مكافأة التتويج بالدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

ورحل ديانج وموديست وكريستو عن الأهلى فى الأيام الأخيرة، حيث أُعير أليو ديانج للخلود السعودى وانتهى تعاقد موديست مع المارد الأحمر، فيما تمت إعارة كريستو للصفاقسى التونسى.

ويواجه الأهلى نظيره زد إف سى في التاسعة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

وحقق الأهلي خلال هذا الموسم 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.



