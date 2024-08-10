شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرز 7 منها، الاعتذار عن الكأس واستكمال الدورى بالناشئين أبرز قرارات الأهلى بعد جلسة كولر، ويحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، ومحمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب.

الاعتذار عن الكأس واستكمال الدورى بالناشئين أبرز قرارات الأهلى بعد جلسة كولر

عقد رئيس النادي الاهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تم من خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد. خلال الاجتماع استمع رئيس النادي لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية.

يحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى

اجتاز المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي الفحص الطبي الذي عصر اليوم الجمعة، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

أول مران للأهلى بعد حسم الدورى.. إراحة جميع اللاعبين عدا كهربا وغياب كولر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة زد المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسمياً أمس بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

الزمالك: لا صحة لإنهاء إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة ما تردد حول رغبة النادى الأبيض فى إنهاء استعارة زياد كمال لاعب الوسط، وعودته لصفوف إنبى بنهاية الموسم الجارى.

حقيقة استعارة موتيابا وكواليس فسخ التعاقد مع الزمالك

حالة من الجدل والتناقض حول تعاقد الأوغندى جمال موتيابا مع الزمالك، والذى استقر مسئولو القلعة البيضاء على فسخ التعاقد معه بالتراضى ورحيله فى الفترة الحالية، لعدم الحاجة لخدماته.

محمد إبراهيم كيشو من المنافسة على الميدالية فى أولمبياد للتهديد بالشطب

تحولت مسيرة محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة الرومانية من المنافسة على ميدالية في منافسات أوليمبياد باريس 2024، إلى التهديد بالشطب النهائي محليا ودوليا والاستبعاد النهائي من ممارسة اللعبة.

كريم كحلة يخضع لاختبار طبى عقب توديع منافسات أولمبياد باريس 2024