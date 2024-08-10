شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: قرار المشاركة فى كأس مصر مؤجل لحين اجتماع مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر ولكن الأزمة في المواعيد.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحسن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، وهناك تحفظ على مواعيد البطولة".

وأضاف: "الزمالك لم ينسحب من كأس مصر ولم نخرج بأي قرار إلا بعد اجتماع المجلس".

وقال المتحدث الرسمي، إن هناك حالة من التضليل في ملف رحيل الأوغندي جمال موتيابا عن صفوف القلعة البيضاء، وقال: "الزمالك تحدث مع جوميز حول فكرة استمرار موتيابا فأكد بأنه لن يعتمد عليه في الفترة المقبلة، ولذلك قمنا بتسوية الأمر مع اللاعب".

وأضاف: "الزمالك تعاقد مع موتيابا على سبيل الإعارة بنية الشراء مقابل 30 ألف دولار".

وتابع: "لا يوجد أي قرار حاليا يخص زياد كمال وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا عن رغبة النادي في رحيل اللاعب عار تماما عن الصحة".