تفاصيل عقوبة الأهلي بعد الاعتذار عن المشاركة في كأس مصر

قرر النادي الاهلي الاعتذار عن عدم استكمال مسابقة كأس مصر للموسم الحالي، نزولًا على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وجاء قرار الاهلي في ظل تلاحم المباريات التي يخوضها الفريق في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتم فرض عقوبة على الاهلي مليون جنيه، وهي 20 ضعف قيمة الاشتراك في البطولة، وفقًا لائحة البطولة. كما سيتم حرمان الفريق من المشاركة في النسخة القادمة من كأس مصر بشكل رسمي.

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جدير بالذكر أن الاهلي قد خاض مباراة دور 32 لمسابقة كأس مصر وفاز على نادي الألومونيوم بهدف نظيف على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

واتخذ محمود الخطيب، 7 قرارات خلال الاجتماع الذي عقد الخميس وجاءت كالتالي:

– تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

– منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

– الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

– اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للاهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني.

– البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

– إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالاهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.