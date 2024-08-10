الكشف عن موعد خروج كيشو من السجن في فرنسا بعد أزمة التحرش

كشف رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، محمد محمود، عن تفاصيل جديدة أزمة اللاعب مصطفى كيشو بعد واقعة التحرش بإحدى الفتيات في باريس.

وقال محمود إن كيشو استأذن للمتابعة مع باقي اللاعبين المصريين، لكنه لم يعد مع الفريق في الموعد المحدد. وأضاف أنهم حاولوا الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقاً، وبحثوا عنه حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، ثم أبلغوا اللجنة الأولمبية بعدم وجوده.

وأوضح محمود أنه في الساعة 4 صباحاً علموا أن كيشو غادر إلى أحد الكافيهات برفقة أصدقاء فرنسيين، وهناك اشتبك مع بعض الفتيات، ما أدى إلى تدخل أفراد الحراسة لإخراجهم من الكافيه. وأشار إلى أن الفتاة أبلغت الشرطة واتهمت كيشو بمحاولة الاعتداء والتحرش بها.

وأكد محمود رفض الاتحاد أي تجاوزات من اللاعبين، مشيراً إلى أن السفير المصري بفرنسا ووزير الرياضة يحاولان إخراج كيشو من السجن لعودته إلى مصر للتحقيق معه. وأضاف أنه هناك بارقة أمل لإطلاق سراح اللاعب غداً.