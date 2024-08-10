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الاهلي يعلن تعاقده مع يحيى عطية الله رسميًا

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يحيى عطية الله لاعب الأهلي

يحيى عطية الله لاعب الأهلي

أعلن النادي الاهلي تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل يحيى عطية الله صاحب الـ29 عامًا إلى النادي الاهلي بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية الشراء بعد أن جدد عقده مع سوتشي حتى نهاية 2027.

وقدم النادي الاهلي عطية الله بشكل رسمي كلاعب جديد في الفريق عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال عطية الله في الفيديو الذي نشره النادي الاهلي: “هنا القاهرة.. مدينة النجوم ، هنا الاهلي.. مسرح الأحلام”.

وكان النادي الاهلي قد حسم لقب الممتاز بشكل رسمي خلال الموسم الحالي 2023-2024، برصيد 81 نقطة حتى الآن للمرة 44 في تاريخه.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره نادي زد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد زد، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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