الاهلي يعلن تعاقده مع يحيى عطية الله رسميًا

أعلن النادي الاهلي تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل يحيى عطية الله صاحب الـ29 عامًا إلى النادي الاهلي بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية الشراء بعد أن جدد عقده مع سوتشي حتى نهاية 2027.

وقدم النادي الاهلي عطية الله بشكل رسمي كلاعب جديد في الفريق عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال عطية الله في الفيديو الذي نشره النادي الاهلي: “هنا القاهرة.. مدينة النجوم ، هنا الاهلي.. مسرح الأحلام”.

وكان النادي الاهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي خلال الموسم الحالي 2023-2024، برصيد 81 نقطة حتى الآن للمرة 44 في تاريخه.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره نادي زد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد زد، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.