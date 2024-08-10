شكوى عاجلة من كاسترو لـ إدارة النصر قبل مواجهة السوبر السعودي أمام التعاون

تقدم البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بشكوى عاجلة إلى إدارة العالمي قبل مواجهة السوبر السعودي أمام التعاون.

واشتكى كاسترو في تصريحات عبر صحيفة الرياضية من قلة عدد اللاعبين المتوفرين لديه خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى وصول لاعبيه الآخرين المتأخر الذين شاركوا في «يورو 2024» قبل بدء الموسم الجديد.

وأشار إلى أن هذا الأمر جعل النصر يظهر بشكل فني متراجع خلال المباريات الودية الأخيرة التي خاضها العالمي في معسكره التحضيري في البرتغال وإسبانيا على مرحلتين.

وقال مدرب النصر السعودي: “الوقت الحالي صعب للغاية على الفريق، نحن لا نلعب بشكل جيد إذ ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين إلى جانب وصول لاعبين آخرين متأخرين”.

وأكد كاسترو أنه يعد جماهير النصر السعودي بمواصلة العمل الشاق لوضع الفريق على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي النصر نظيره التعاون في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.