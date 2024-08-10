بعد اعتذار الاهلي.. الزمالك يكشف موقفه من بطولة كأس مصر

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، موقف ناديه من بطولة كأس مصر بعد إعلان الاهلي الغريم التقليدي اعتذاره عن المشاركة.

وكان مجلس إدارة النادي الاهلي قد أعلن إعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في ظل تلاحم المباريات.

وقال سالم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: “مسؤولي القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر ولكن الأزمة في المواعيد”.

وأشار إلى أن قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحسن اجتماع مجلس الإدارة وهناك تحفظ على مواعيد البطولة.

واختتم: “الزمالك لم ينسحب من كأس مصر ولم نخرج بأي قرار إلا بعد اجتماع المجلس”.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدف دون رد أحرزه محمد عاطف، في المباراة التي أقيمت، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 للمسابقة المحلية.