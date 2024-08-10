تفاصيل العرض السعودي لضم زيزو من الزمالك.. مبلغ خيالي “خاص”

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن التفاصيل المالية للعرض السعودي المقدم لـ أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض للرحيل خلال الصيف الجاري.

وكانت عدة تقارير سعودية أكدت أن نادي نيوم السعودي يرغب في التعاقد مع زيزو من الزمالك، لمدة 3 سنوات.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، أن نادي نيوم السعودي قدم عرضًا لـ زيزو لاعب الأبيض مقابل راتب سنوي يقترب من 3.5 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 175 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تفضل استمرار اللاعب داخل صفوف الأبيض، خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن الأبيض سيناقش إمكانية رحيل زيزو حال وصول عرض مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار.

وحال انضمام نجم الأبيض إلى نيوم المتواجد في دوري الدرجة الثانية السعودي “دوري يلو”، سيزامل كل من أحمد حجازي، الدولي المصري وقائد الهلال سلمان الفرج.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش في الجولة رقم 33 من الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.