بعد توقيعه.. الخليج 365 يكشف تفاصيل صفقة يحيى عطية الله مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أتم النادي الأهلي تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن يحيى عطية الله وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن اللاعب المغربي خضع للكشف الطبي عقب وصوله مباشرة إلى المطار، وبالفعل اجتاز الكشف الطبي.

وأتم المصدر أن الأهلي أنهى كل ما يتعلق بالصفقة، ووقع اللاعب على عقود الانضمام للمارد الأحمر لمدة موسم مع أحقية الشراء.

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله انضم إلى النادي الأهلي قادما من فريق سوتشي الروسي.

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