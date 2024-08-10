"أسلمت وغيرت أسمها في مصر".. من هي سلوى عيد ناصر صاحبة برونزية أولمبياد باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصدت العداءة البحرينية، سلوى عيد ناصر، الميدالية الفضية في سباق 400 متر سيدات في أولمبياد باريس 2024.

وولدت سلوى في نيجيريا لأم نيجيرية وأب بحريني، وحملت اسم إبيليشوكو أجبابوونوو.

من هي سلوى عيد ناصر صاحبة برونزية البحرين؟

اكتشفت أنها تتمتع بالسرعة عندما كانت طفلة، حيث كانت تتفوق على الأطفال الآخرين في سباقات الشوارع.

وفازت سلوى بسباق 400 متر في مهرجان الرياضة المدرسية لعام 2013 في بورت هاركورت ممثلة ولاية أنامبرا النيجيرية باسم إبيليشوكو أجبابوونوو.

وفي عام 2014 ظهرت لأول مرة مع البحرين في بطولة العرب للناشئين في القاهرة باسم سلوى عيد ناصر، عقب اعتناقها الدين الإسلامي.

وشاركت لأول مرة في الألعاب الأولمبية بريو 2016 ووصلت إلى الدور نصف النهائي في سباق 400 متر، وخسرت النهائي بفارق مركز واحد.

وفازت ثلاث مرات بميداليات في بطولة العالم، حيث حصدت الميدالية الفضية في عام 2017، وفازت بالميدالية الذهبية في عام 2019 بتسجيلها 48.14 ثانية، كما حصلت على الميدالية البرونزية في سباق التتابع المختلط في عام 2019.

وحصلت على ست ميداليات في الألعاب الآسيوية (أربع ذهبيات وفضيتين)، وعلى الميدالية الذهبية في الألعاب العسكرية العالمية مرتين (2015، 2019).

وحائزة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2014، وبطلة العالم تحت 18 سنة 2015.

وتعد تلك الميدالية الثانية للبحرين في باريس 2024 بعد ذهبية وينفريد يافي في 3000 متر موانع، ورفعت البحرين رصيدها من الميداليات في الأولمبياد لـ 6 تاريخيا بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، وكلها في ألعاب القوى.

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