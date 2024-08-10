بعد تأهله إلى نهائي الخماسي الحديث في الأولمبياد... من هو مهند شعبان؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

ولد مهند شعبان، 3 يوليو 2000، صاحب ال23 عاما ، يحتل حاليا التصنيف الثاني على مستوى العالم ، برصيد 195 نقطة.

نعرض معلومات عن البطل مهند شعبان كالتالي:

حصل على أول مقعد في حصة التأهل المباشر في مسابقة الخماسي الحديث إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزة بالميدالية الذهبية الفردية في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث في أنقرة ،تركيا.

حقق مهند شعبان،وتوج بالميدالية الذهبية ثلاث مرات في بطولة العالم 2023، البرونزية الفردية، والفرق الذهبية، و التتابع المختلط.

ثم حقق إنجاز آخر وحصل على الميدالية العالمية مرتين في عام 2024 بالميدالية الفضية في صوفيا بلغاريا، في مايو، ثم الميدالية البرونزية في بودابست المجر،في إبريل .

فاز بكأس العالم ثلاث مرات عام 2023، بالميدالية الذهبية في أنقرة مرتين والفضية الاخرى في بودابست ثم حصل على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا عام 2019.

حقق إنجاز تاريخي آخر وحصل على لقب بطل العالم للناشئين في سباق التتابع للرجال 2019.