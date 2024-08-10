شكوى جديدة ضد الزمالك في الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عانى نادي الزمالك من مشكلة إيقاف القيد خلال الفترة الماضية، بسبب تأخر مستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن لاعب الزمالك الأسبق، أتشيمبونج، سيتقدم بشكوى رسمية خلال ساعات ضد الزمالك إلى فيفا بسبب عدم دفع الجزء الأخير من مستحقاته والذي تقرب من 115 ألف دولار.

وكان قد تعرض نادي الزمالك لإيقاف القيد بعد تأخر مستحقات اللاعب المغربي، وبعد دفع الزمالك مستحقات خالد بوطيب تم رفع إيقاف القيد.

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