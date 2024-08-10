بعد توقيعه للأهلي.. أبرز أرقام وإحصائيات يحيى عطية الله (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

ولد اللاعب يحيى عطية الله فى عام 2 مارس 1995 ، بمدينة أسفى، يبلغ 29 عام .

ونعرض معلومات عن لاعب النادي الاهلي الجديد يحيى عطية الله المنتقل من نادي سوتشي الروسي، :

وفي عام 2005 انضم اللاعب يحيى عطية الله إلى نادي أسفى وقضى خمس سنوات قبل أن يلتحق بنادي أولمبيك أسفي في سنه2012، ووقع أول عقد احترافي مع فريقه مدته خمس سنوات بعد انتهاء عقده في 2019 انتقل إلى نادي فولوس اليوناني في يناير 2020، وفسخ عقده مع فولوس وعاد إلى المغرب ليتم انتدابه من طرف نادي الوداد الرياضي.

مسيرته الدولية:

ـ في 10 نوفمبر 2022 ، اختير ضمن تشكيل منتخب المغرب المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2022 قطر.

ـ وحقق اللاعب يحيى عطية الله في 10 ديسمبر، في مباراة ربع النهائي ضد البرتغال، صنع يحيى الهدف الوحيد لزميله يوسف النصيري، ليضع بذلك المغرب في نصف النهائي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها دولة إفريقية وعربية إلى تلك المرحلة في كأس العالم.

مسيرة يحيى عطية الله مع الوداد المغربي كالتالي:

ـ في الدوري المغربي خاض يحيى مع الوداد خلال 4 مواسم ونصف 101 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 16 في البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

ـ وفي كأس العرش المغربي شارك عطية الله الإدريسي في 8 مباريات بقميص الأحمر، زار خلالها الشباك في مناسبة وحيدة ولم يصنع أي هدف في مسابقة الكأس.

ـ في دوري أبطال إفريقيا كان يحيى عطية الله نجما بارزا في عديد المحطات، شارك في 55 مباراة بالمسابقة القارية، سجل 3 أهداف كانت حاسمة، وصنع 7 آخرين.

ـ إجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 164 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 11، وكان وراء صناعة 23 هدفا.

ألقاب يحيى عطية الله مع الوداد المغربي نعرض كالتالي:

ـ توج بالبطولة الإحترافية المغربية موسم 2020/2021.

ـ توج اللاعب المغربي يحيى عطية الله، مع الوداد المغربي بالدوري 2022 ـ وعلى المستوى القاري فاز عطية الله بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021/2022

نعرض مسيرة يحيى عطية الله مع سوتشي الروسي:

لعب يحيى عطية الله 11 مباراة مع الفريق سوتشي الروسي وسجل هدف وصنع 3 أهداف.