رسميا.. يحيى عطية الله لاعبا في النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، قادما من نادي سوتشي الروسي.

وجاء التعاقد مع اللاعب المغربي ضمن خطة تدعيمات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للموسم المقبل 2024/25.

رحلة عطية الله مع الأندية

وبدأ يحيى عطية الله مسيرته الكروية مع نادي نادي أولمبيك آسفي المغربي، ليخوض رحلة الاحتراف لأول مرة في موسم 2019/20 مع نادي فولوس اليوناني.

وبعد رحلة احتراف قصيرة جدا، عاد مرة أخرى إلى الدوري المغربي من بوابة الوداد، ومن ثم الاحتراف مرة أخرى لكن هذا المرة في الدوري الروسي مع سوتشي.

أرقام يحيى عطية الله

خاض الظهير الأيسر المغربي 297 مباراة "بواقع 24.042 ألف دقيقة" بجميع المسابقات التي شارك فيها مع الأندية المختلفة، حيث سجل 24 هدفا وقدم 39 تمريرة حاسمة.

ألقاب الظهير الأيسر المغربي

اقتصرت ألقاب يحيى عطية الله مع نادي الوداد، حيث استطاع الفوز بالدوري المغربي مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة في موسم 2021/22.

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