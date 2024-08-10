تاريخية.. إيمان خليف تحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصدت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، الميدالية الذهبية للملاكمة وزن 66 كيلو جرام بأولمبياد باريس 2024.

وفازت الجزائرية بالميدالية الذهبية بعد الفوز على يانج ليو بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.

وبدأت إيمان مشوارها في الأولمبياد بالفوز على بطلة إيطاليا بعد 23 ثانية فقط، وفي دور ربع النهائي فازت على بطلة المجر، وسحقت بطلة تايلاند في نصف النهائي.

وواجهت البطلة الجزائرية العديد من الانتقادات بسبب قوتها غير العادية بالنسبة لمنافسات السيدات، لكن أكدت اللجنة الأولمبية بأحقيتها في المشاركة.

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