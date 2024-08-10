جدول مواعيد مباريات اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

يقام اليوم السبت عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، بالإضافة إلى مباراة نهائي الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي واليونايتد.

مواعيد مباريات اليوم السبت

الدرع الخيرية :

ـ مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. الساعة 5 مساءً

مباريات أولمبياد باريس 2024 - كرة طائرة:

ـ فرنسا ضد بولندا الساعة 2 عصراً

دوري نجوم قطر:

ـ نادي قطر ضد الدحيل الساعة 6:30 مساءً

ـ الشمال ضد السد القطري الساعة 8:30 مساءً

الدوري البرتغالي:

ـ اي في اس فوت ضد ناسيونال ماديرا الساعة 5:30 مساءً

ـ كازا بيا ضد بوافيستا الساعة 8 مساءً

ـ بورتو ضد جل فيستني الساعة 10:30 مساءً

الدوري التركي:

ـ قاسم باشا ضد قونيا سبور الساعة 7:15 مساءً

ـ انطاليا سبور ضد جوزتيبي الساعة 9:45مساءً

ـ فنربخشة ضد أضنة دمير سبور الساعة 9:45 مساءً