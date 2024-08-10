جدول مواعيد مباريات اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :
يقام اليوم السبت عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، بالإضافة إلى مباراة نهائي الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي واليونايتد.
مواعيد مباريات اليوم السبت
الدرع الخيرية :
ـ مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. الساعة 5 مساءً
مباريات أولمبياد باريس 2024 - كرة طائرة:
ـ فرنسا ضد بولندا الساعة 2 عصراً
دوري نجوم قطر:
ـ نادي قطر ضد الدحيل الساعة 6:30 مساءً
ـ الشمال ضد السد القطري الساعة 8:30 مساءً
الدوري البرتغالي:
ـ اي في اس فوت ضد ناسيونال ماديرا الساعة 5:30 مساءً
ـ كازا بيا ضد بوافيستا الساعة 8 مساءً
ـ بورتو ضد جل فيستني الساعة 10:30 مساءً
الدوري التركي:
ـ قاسم باشا ضد قونيا سبور الساعة 7:15 مساءً
ـ انطاليا سبور ضد جوزتيبي الساعة 9:45مساءً
ـ فنربخشة ضد أضنة دمير سبور الساعة 9:45 مساءً