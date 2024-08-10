اعتزال مبكر وخلاف مع عبد الغني.. من هو صلاح حسني لاعب الأهلي السابق المتوفى اليوم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى نجم النادي الأهلي السابق، صلاح حسني، منذ قليل.

ونعرض أبرز المعلومات عن صلاح حسني:

- لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعمره 14 عامًا

- انضم إلى الفريق الأول وعمره 24 سنة

-اعتزل كرة القدم لإصابة في وتر إكليلس

- تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

- تولى منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري

-تولى إدارة أكاديمية النادي الأهلي في هليوبوليس الشروق

- درب نادي الحرس الوطني السعودي

- عينه صالح سليم مدرب في قطاع الناشئين ثم مساعد مديرة بالنادي الأهلي

- استقال من منصب مدير الكرة للمنتخب الأولمبي، ثم استقال، بسبب ما رآه تدخلا غير مقبول من مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد وقتها. وفقا لما قاله في حوار صحفي.

- وصف المنظومة الإعلامية لمجلس إدارة رئيس النادي الأهلس السابق، محمود طاهر، بالضعيفة، كما أبدى عدم اقتناعه بأدائه.

- قال في حوار صحفي، إن تصرفات مرتضى منصور تضر بنادي الزمالك وتؤخره.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة صلاح حسني، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس"، حيث كتب: " خالص العزاء في وفاة الكابتن صلاح حسني لاعب النادي الاهلي السابق والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

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