اعتزال مبكر وخلاف مع عبد الغني.. من هو صلاح حسني لاعب الأهلي السابق المتوفى اليوم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى نجم النادي الأهلي السابق، صلاح حسني، منذ قليل.
ونعرض أبرز المعلومات عن صلاح حسني:
- لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعمره 14 عامًا
- انضم إلى الفريق الأول وعمره 24 سنة
-اعتزل كرة القدم لإصابة في وتر إكليلس
- تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي
- تولى منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري
-تولى إدارة أكاديمية النادي الأهلي في هليوبوليس الشروق
- درب نادي الحرس الوطني السعودي
- عينه صالح سليم مدرب في قطاع الناشئين ثم مساعد مديرة بالنادي الأهلي
- استقال من منصب مدير الكرة للمنتخب الأولمبي، ثم استقال، بسبب ما رآه تدخلا غير مقبول من مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد وقتها. وفقا لما قاله في حوار صحفي.
- وصف المنظومة الإعلامية لمجلس إدارة رئيس النادي الأهلس السابق، محمود طاهر، بالضعيفة، كما أبدى عدم اقتناعه بأدائه.
- قال في حوار صحفي، إن تصرفات مرتضى منصور تضر بنادي الزمالك وتؤخره.
يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة صلاح حسني، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس"، حيث كتب: " خالص العزاء في وفاة الكابتن صلاح حسني لاعب النادي الاهلي السابق والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
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