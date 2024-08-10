اخبار الرياضه

اعتزال مبكر وخلاف مع عبد الغني.. من هو صلاح حسني لاعب الأهلي السابق المتوفى اليوم؟ (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى نجم النادي الأهلي السابق، صلاح حسني، منذ قليل.

ونعرض أبرز المعلومات عن صلاح حسني:

- لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعمره 14 عامًا

- انضم إلى الفريق الأول وعمره 24 سنة

-اعتزل كرة القدم لإصابة في وتر إكليلس

- تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

- تولى منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري

-تولى إدارة أكاديمية النادي الأهلي في هليوبوليس الشروق

- درب نادي الحرس الوطني السعودي

- عينه صالح سليم مدرب في قطاع الناشئين ثم مساعد مديرة بالنادي الأهلي

- استقال من منصب مدير الكرة للمنتخب الأولمبي، ثم استقال، بسبب ما رآه تدخلا غير مقبول من مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد وقتها. وفقا لما قاله في حوار صحفي.

- وصف المنظومة الإعلامية لمجلس إدارة رئيس النادي الأهلس السابق، محمود طاهر، بالضعيفة، كما أبدى عدم اقتناعه بأدائه.

- قال في حوار صحفي، إن تصرفات مرتضى منصور تضر بنادي الزمالك وتؤخره.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة صلاح حسني، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس"، حيث كتب: " خالص العزاء في وفاة الكابتن صلاح حسني لاعب النادي الاهلي السابق والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

اقرأ أيضًا:

تاريخية.. إيمان خليف تحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس

رسميا.. يحيى عطية الله لاعبا في النادي الأهلي

بعد توقيعه للأهلي.. أبرز أرقام وإحصائيات يحيى عطية الله (صور)

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا