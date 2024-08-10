شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله على سبيل الإعارة بنية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لـ الأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

ونجح مسئولو القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقه ليتم التوقيع مع اللاعب بشكل رسمي .

ويُعد يحيى عطية الله أحد مطالب مارسيل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول وإجراء جراحة في وتر أكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في إتمام التعاقد مع اللاعب.