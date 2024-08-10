شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ رحلة البحث عن أجانب بعد رحيل نداى وموتيابا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك رحلة البحث عن التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأول بعد رحيل السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في التعاقد مع لاعبين أجانب على قدر قميص النادى الأبيض، خاصة أن التعاقدات على مستوى الأجانب لم ترض طموح الجماهير في الفترة الماضية.

فى سياق متصل، يزف مجلس الزمالك بشرى خير لجماهير القلعة البيضاء فى الأيام المقبلة، بعد الاقتراب من وضع الرتوش النهائية على أزمة القيد، التي يعانى منها النادى في الفترة الحالية، ولن يتمكن من إبرام صفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بإسدال الستار عليها.

ويسابق مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل إنهاء أزمة القيد بعد جدولة المستحقات المالية المتأخرة لدى المغربي خالد بو طيب، حيث تتبقى مستحقات مساعدي المدرب البرتغالى فيريرا؛ من أجل إنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفى المقبل.

كما تمسك مسئولو القلعة البيضاء ببقاء البرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق، لإكمال مشروعه مع القلعة البيضاء، حيث قال أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادى: "لا صحة على الإطلاق لما تردد عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده، وذلك لأن التعاقد معه ساري حتى نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي والذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة إضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

واستقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب استعادة لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقهم مع الأندية التي يلعبون لها في الفترة الجارية، وهم الثنائي ماجد هانى وحسام أشرف المعاران لبدلية المحلة، حمدى علاء المعار لسموحة، بالإضافة إلى أحمد محمود المعار للجونة، كما بات يسرى وحيد لاعب طلائع الجيش على أبواب الانتقال للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفى.