بالأرقام.. ماذا قدم يحيى عطية قبل انتقاله إلى الاهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل يحيى عطية الله صاحب الـ29 عامًا إلى الاهلي بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية الشراء بعد أن جدد عقده مع سوتشي حتى نهاية 2027.

أرقام عطية الله قبل الانضمام إلى الاهلي

شارك نجم منتخب المغرب مع فريقه سوتشي الروسي في 164 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 23 هدفًا.

وخاض الوافد الجديد إلى الاهلي مع فريق سوتشي الموسم المنقضي 34 مباراة، في جميع المسابقات.

وتمكن يحيى عطية الله من إحراز 5 أهداف كما نجح في صناعة 6 أهداف أخرى، وقاد فريقه للفوز في العديد من المباريات.

وتوج نجم أسود الأطلس مع فريق الوداد المغربي بالبطولة الإحترافية المغربية موسم 2020/2021، ولقب الدوري موسم 2022.

وتوج عطية الله بدوري أبطال إفريقيا مع الوداد البيضاوي على حساب الاهلي موسم 2021/2022.