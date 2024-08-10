ستوري نجوم كرة القدم.. أفشة في الساحل.. وردة مع أتروميتوس.. واحتفال إنيستا بإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 9 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد مجدي أفشة صورة له بعد فوز الأهلي بلقب الدوري رقم 44، ووجه رسالة خاصة للجماهير على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وهنأ إنيستا المنتخب الإسباني بالفوز على فرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشر لاعب النادي الأهلي، رامي ربيعة، مقطع فيديو مع عدد من لاعبي الفريق في الساحل الشمالي مع أفشة.

واستعرض صلاح محسن هدفه مع المصري في مرمى البنك الأهلي عن طريق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

ونشر لاعب مانشستر سيتي الجديد، سافيو، صورة له من أرض الملعب وهو يرتدي القميص الأزرق ويجلس على الكرة.

واحتفل أحمد ياسر ريان بحصوله على لقب كأس الرابطة المصرية مع نادي سيراميكا كليوباترا.

ونشر دونجا لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية.

وعرض المحترف المصري، عمرو وردة، صورة له بقميص نادي أتروميتوس في إحدى المباريات.

وأعاد أحمد رمضان بيكهام نشر صورة لصديقه سعد سمير عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" والذي ظهرا فيها وهما يحتفلان بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا.

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