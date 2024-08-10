شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة: هناك محاولات مستمرة لخروج كيشو من محجزه وتراجع مستواه بسبب التخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة أن اللاعب محمد إبراهيم "كيشو" مازال محتجزًا وهناك محاولات من مسئولي البعثة المصرية لخروجه غدًا، على رأسهم السفير المصرى.

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة خلال تصريحات لبرنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: " كيشو طلب الخروج لمشاهدة نهائيات منافسات المصارعة برفقة زملائه ثم توجه إلى بعض أصدقائه المقيمين في فرنسا، وقام بشرب بعض الكحوليات والتشاجر مع فتيات فرنسيات".

وأشار محمد محمود إلى أن سبب تراجع مستوى كيشو هو التخسيس، حيث اللاعب يقوم بإنقاص وزنه، لخوض المنافسات، مشددًا على أن الجميع خضع لفترات ومعسكرات خارجية على أعلى مستوى والتدريب مع أحد المدربين الروسيين".

وقرر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي للتحقيق فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسئوولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر.

وكلف المهندس ياسر إدريس رئيس الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية والمهندس عبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب.

وطالب المهندس ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسئول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات.

وفي حال ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً.