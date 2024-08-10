شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادي الأهلي تجديد عقد البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء تجديد عقد يانكون خلال الجلسة التي أقيمت أمس الجمعة للجنة التخطيط ورئيس النادي.

وأنتهى عقد يانكون مع الأهلي في ٣٠ يونيو الماضي ؛ وجاء التجديد له لدوره المهم مع الفريق.

بذكر ان الأهلي أعلن منذ قليل ضم المغربي يحيى عطيه الله لاعب نادي سوتشي الروسي لمدة موسم علي سبيل الإعارة.