شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق زد إف سى، بقيادة مجدى عبد العاطى، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وطالب مجدى عبد العاطى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من بيراميدز ثم الزمالك فى الامتار الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة استغلال تتويج الأهلى بالدوري وخوضه اللقاء بالبدلاء والشباب فى محاولة لإيقاف سلسلة انتصارات المارد الأحمر المتتالية.

وفى وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادى زد إف سى تجديد تعاقد مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لمدة 3 سنوات قادمة عقب النتائج الإيجابية التي حققها في بطولة الدورى الممتاز الموسم الحالي.

ومن جانب آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادى زد يقترب من التعاقد مع التونسي أسامة بوقرة، لاعب فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف موقع "sport.le360" المغربى أن أسامة بوقرة نجم الترجي قد تلقى عرضًا من نادي زد المصري، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم القادم بعد فشل انضمامه الصيف الماضي.

وأضاف الموقع أن نادى الوداد المغربى يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن قد قدم عرضًا بقيمة 140 ألف دولار، لكن نادي الترجي التونسي وضع مبلغ 200 ألف دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده صيف عام 2026.

جدير بالذكر أن بوقرة لعب مع الترجي في موسمه الأول مع الترجي 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.